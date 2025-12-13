Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe deplasmanında rahat kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman
Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar)
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden)
Setler: 22-25, 18-25, 20-25
Süre: 84 dakika