Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe deplasmanında rahat kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda karşı karşıya geldiği Göztepe'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Göztepe deplasmanında rahat kazandı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden)

Setler: 22-25, 18-25, 20-25

Süre: 84 dakika

  • eczacıbaşı dynavit
  • göztepe
  • sultanlar ligi

