Eczacıbaşı Dynavit, İtalya deplasmanında

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, yarın deplasmanda İtalyan ekibi Sevino Del Bene Volley ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-beyazlılar, bu müsabaka öncesi İtalya'ya doğru yola çıktı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Sevino Del Bene Volley Scandicci'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Scandicci deplasmanı, Şampiyonlar Ligi grubumuzun şeklini belli edecek bir karşılaşma olacak. Çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz güçlü, iyi voleybol oynayan bir ekip ama galip taraf olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kanadalı smaçör Alexa Gray ise "İtalya'ya tekrar döneceğim için çok heyecanlıyım. Sahaya ve İtalya'daki atmosfere alışkın olduğumu düşünüyorum. Scandicci'nin güçlü bir takım olduğunun farkındayız. Bu güçlü takıma karşı oynayacağımız için çok heyecanlıyım. Sahada gücümüzü gösterebilmemiz için bu maç bizim için büyük bir avantaj olacak. Geçen aya göre daha iyi ritmimiz olduğunu düşünüyorum. Umarım yarınki maçta bunu sahada gösterebiliriz" diye konuştu.

Sevino Del Bene Volley - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması, yarın TSİ 22.00'da Palazzo Wanny Firenze Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, Red Bull TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.