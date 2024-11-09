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Spor

Eczacıbaşı Dynavit kazanmaya devam ediyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit kazanmaya devam ediyor
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Nicoletti, Yaprak Erkek)

Setler: 17-25, 14-25, 25-20, 20-25

Süre: 76 dakika (17, 14, 25, 20)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Nilüfer Belediyespor Eker

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