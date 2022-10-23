İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2022 Pazar / 28 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu karşılaşmasında Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA23 Ekim 2022 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi
ABONE OL

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit ilk sırada çeyrek finale çıkarken, Kuzeyboru ise ikinci olarak üst tura çıktı.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Meryem Tekol Pelenk, Erkan Yıldırım

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak Erkek, Voronkova, Jack-Kisal, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Elif Şahin, Fabris)

KUZEYBORU: Paskova, Merve Atlıer, Klimets, Ezgi Bektaş, Correa, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Ceren Önal, Arelya Karasoy)

SETLER: 20-25, 25-19, 25-19, 25-17

SÜRE: 98 dakika (28, 26, 23, 21)

  • eczacıbaşı dynavit
  • AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
  • kuzeyboru

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.