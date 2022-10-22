Eczacıbaşı Dynavit kupada 2. galibiyetini aldı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
SALON: Başkent
HAKEMLER: Burhan İlhan, Engin Duman
SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnekova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Gözdenur Turan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Defne Başyolcu)
SETLER: 25-27, 13-25, 19-25
SÜRE: 82 dakika (31, 23, 28)