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Spor

Eczacıbaşı Dynavit kupada 2. galibiyetini aldı

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu karşılaşmasında Sigorta Shop'u 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit kupada 2. galibiyetini aldı
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Engin Duman

SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnekova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Gözdenur Turan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Jack (Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Saliha Şahin, Defne Başyolcu)

SETLER: 25-27, 13-25, 19-25

SÜRE: 82 dakika (31, 23, 28)

  • eczacıbaşı dynavit
  • AXA Sigorta Kupa Voley
  • Sigorta Shop

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