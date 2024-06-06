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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, milli yıldız Elif Şahin ile nikah tazeledi

Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi.

IHA6 Haziran 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, milli yıldız Elif Şahin ile nikah tazeledi
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Eczacıbaşı Dynavit, 2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-beyazlı formayı giyen 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı Dynavit, 23 yaşındaki milli voleybolcu Elif Şahin'in sözleşmesinin 2 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz genç bir sporcuyken kulübümüze gelen kıymetli pasörümüz Elif, yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstererek bir yıldıza dönüştü. Sporcumuzla önümüzdeki 2 sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız" denildi.

  • Elif Şahin
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  • sözleşme

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