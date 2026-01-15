Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Wojciech Maroszek (Polonya)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Smrek, Maglio)
Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Coneo (Artakianou, Sampati, Abderrahim, Ilıopoulou, Emmanouilidou, Oikonomidou, Dimitriou)
Setler: 25-18, 25-15, 25-19
Süre: 25, 22, 26 (73 dakika)