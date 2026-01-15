İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Olympiakos'u 3-0 mağlup etti.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'a set vermedi
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Smrek, Maglio)

Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Coneo (Artakianou, Sampati, Abderrahim, Ilıopoulou, Emmanouilidou, Oikonomidou, Dimitriou)

Setler: 25-18, 25-15, 25-19

Süre: 25, 22, 26 (73 dakika)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • CEV Zeren Group
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi

