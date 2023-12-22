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Spor

Eczacıbaşı Dynavit rakibine set vermeden galip

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında karşı karşıya geldiği PTT'yi 3-0'lık skorla mağlup etti ve 12. galibiyetini aldı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit rakibine set vermeden galip
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler 12. galibiyetini alırken, Ankara ekibi PTT ise ligde 9. kez mağlup oldu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Voronkova, Yaprak Erkek, Jack-Kisal (Simge Aköz, Elif Şahin, Defne Başyolcu, Tuna Aybüke Özel, Czyrnianska, Stevanovic)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Nehir Kurtalan, Elif Su Yavuz, Caric)

Setler: 25-17, 25-16, 25-12

Süre: 71 dakika (27, 22,

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • sultanlar ligi

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