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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, rakibine set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, rakibine set vermedi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Engin Duman

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban, Elisa Tuana Köse)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Tuna Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu)

Setler: 19-25, 24-26, 18-25

Süre: 76 dakika (25, 28, 23)

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