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Spor

Eczacıbaşı Dynavit rakibine set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

25 Kasım 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit rakibine set vermedi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Nur Öztürk)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu)

Setler: 9-25, 21-25, 18-25

Süre: 75 dakika (18, 29, 28)

  • Nilüfer Belediyespor
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Sultanlar Ligi

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