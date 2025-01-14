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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor maçı hazır

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde karşılaşacağı Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

IHA14 Ocak 2025 Salı 19:57 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor maçı hazır
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Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nde karşılaşacağı Sarıyer Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetlerle başlayan Eczacıbaşı Dynavit, 16. haftada Sarıyer Belediyespor deplasmanına gidecek. Mücadelenin hazırlıklarına hız kesmeden devam eden turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamladı.

Sarıyer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 17.00'de İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Sultanlar Ligi
  • Sarıyer Belediyespor

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