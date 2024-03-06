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Spor

Eczacıbaşı Dynavit set vermeden galip

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

6 Mart 2024 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit set vermeden galip
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Recep Karakoç, Uğur Ateş

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Simay Kurt, İşil Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Yasemin Yıldırım, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Setler: 25-27, 18-25, 23-25

Süre: 81 dakika (31, 23, 27)

  • Voleybol
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • EczacıbaşıDynavit
  • Sarıyer Belediyespor

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