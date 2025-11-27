Eczacıbaşı Dynavit set vermeden kazandı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Stefano Cesare (İtalya)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Dilay Özdemir Nicoletti, Meliha Diken)
OK Zeleznicar: Racheva, Zivanovic, Kostadinovic, Sakradzija, Filipovic, Kitipova (Pakic, Korolija, Burka, Jonjev, Stanojevic)
Setler: 25-12, 25-16, 25-17
Süre: 71 Dakika (20, 25, 26)