30 Kasım 2025 Pazar
  Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek'te oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

30 Kasım 2025 Pazar 18:20
Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay

Türk Hava Yolları: Orthmann, Büşra Kılıçlı, Adelusi, Bergmann, Bahar Akbay, Çağla Çiçekoğlu (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Alondra, Ratzke, Karmen Aksoy, Merve Nezir)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Nicoletti)

Setler: 16-25, 16-25, 17-25

Süre: 66 dakika (20, 25, 21)

  • EczacıbaşıDynavit
  • türk hava yolları
  • vodafone sultanlar ligi

