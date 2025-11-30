Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay
Türk Hava Yolları: Orthmann, Büşra Kılıçlı, Adelusi, Bergmann, Bahar Akbay, Çağla Çiçekoğlu (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Alondra, Ratzke, Karmen Aksoy, Merve Nezir)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Nicoletti)
Setler: 16-25, 16-25, 17-25
Süre: 66 dakika (20, 25, 21)