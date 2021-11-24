Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden tur atladı

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:48

CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve set vermeden tur atladı.

Mücadelenin en skorer ismi 13 sayıyla Hande olurken, Heyrman 10 sayı ile onu takip etti. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 11 blok sayısı kazanarak rakibine üstünlük kurdu.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Volodymyr Paievskyi (UKR), David Cormie (SCO)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Merve, Saliha, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Elif, Fatma, Zeynep

ZELEZNICAR LAJKOVAC: Perovic, Uzelac, Savicevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic, Vujovic (L), Ivanovic, Markovic

SETLER: 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

SÜRE: 70 dakika (25, 24,21)