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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan deplasmanından galibiyetle döndü

EV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 mağlup etti.

AA10 Ocak 2025 Cuma 01:02 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan deplasmanından galibiyetle döndü
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CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'i 3-1 yendi.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk setini ev sahibi ekip, 25-21 önde tamamladı.

İkinci seti 25-10, üçüncü seti 25-16 önde bitiren Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette de hata yapmayarak 25-22, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sıradaki yerini korudu ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Sırbistan ekibi ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.

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