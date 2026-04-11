İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirerek sezonu 3. sırada tamamladı. Turuncu-beyazlılar, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

IHA11 Nisan 2026 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Zeren Spor'u 26-24, 22-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve ligi 3. sırada tamamladı. Eczacıbaşı, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Zeren Spor: Beyza, Marinov, Uzelac, Janset, Lazareva, Saliha, Özlem (L), Ceren (L), Şeyma, Kübra, Gatina

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Aybüke (L), Meliha, Smrek, Boden

Setler: 24-26, 25-22, 21-25, 17-25

Süre: 113 dakika (30, 30, 29, 24)

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.