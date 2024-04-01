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Spor

Eczacıbaşı Dynavit tur avantajını kaptı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan mücadeleyi Eczacıbaşı 3-1 kazandı.

1 Nisan 2024 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit tur avantajını kaptı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)

VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Busa (Ayça Aykaç, Frantti, Aylin Acar, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Zeynep Demirel, Begüm Kaçmaz, Selin Çalışkan)

Setler: 25-11, 23-25, 25-21, 25-15

Süre: 110 dakika (20, 34, 31, 25)

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