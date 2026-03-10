İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,055
  • EURO
    51,3846
  • ALTIN
    7335.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit yarın sahasında Developres Rzeszow'u ağırlayacak
Spor

Eczacıbaşı Dynavit yarın sahasında Developres Rzeszow'u ağırlayacak

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit yarın sahasında Polonya ekibi Developres Rzeszow ile karşılaşacak.

AA10 Mart 2026 Salı 10:55 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit yarın sahasında Developres Rzeszow'u ağırlayacak
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya'nın Developres Rzeszow takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) hakem ikilisi görev alacak.

Turuncu-beyazlılar, C Grubu'nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30'da Polonya'da oynanacak.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Developres Rzeszow

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.