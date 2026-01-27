Eczacıbaşı Dynavit yarın Sırbistan deplasmanında

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımıyla deplasmanda mücadele edecek.
Hala Sportova'daki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Serena Salvati (İtalya) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.
Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan turuncu-beyazlılar, 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 müsabakayı da kaybeden OK Zeleznicar ise 4. ve son basamakta bulunuyor.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.