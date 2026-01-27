İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Eczacıbaşı Dynavit yarın Sırbistan deplasmanında

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit yarın deplasmanda OK Zeleznicar ile karşılaşacak.

AA27 Ocak 2026 Salı 11:00 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit yarın Sırbistan deplasmanında
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Hala Sportova'daki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Serena Salvati (İtalya) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.

Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan turuncu-beyazlılar, 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 müsabakayı da kaybeden OK Zeleznicar ise 4. ve son basamakta bulunuyor.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi
  • OK Zeleznicar

