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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, zirve yarışında hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, zirve yarışında hata yapmadı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Konuk ekip ligde 14. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 15. kez mağlup oldu.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Uğur Ateş, Ebru Kaya

Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Guerra, Begüm Hepkaptan, Taubner, Michelle, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Deniz Emrelli)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel)

Setler: 13-25, 12-25, 18-25

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Sarıyer Belediyespor
  • Eczacıbaşı Dynavit

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