Eczacıbaşı Dynavit, zirve yarışında hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Konuk ekip ligde 14. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor 15. kez mağlup oldu.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu
Hakemler: Uğur Ateş, Ebru Kaya
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Guerra, Begüm Hepkaptan, Taubner, Michelle, Fatmanur Yılmaz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Deniz Emrelli)
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Nicoletti, Yaprak Erkek (Aybüke Özel)
Setler: 13-25, 12-25, 18-25
Süre: 67 dakika (22, 21, 24)