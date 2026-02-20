İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Beşiktaş

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

IHA20 Şubat 2026 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Beşiktaş
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Eczacıbaşı Dynavit, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla devam ettirdi.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Turuncu beyazlılar, karşılaşma hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken günü tek idmanla tamamladı.

Rock'n Roar ile yenilikçi maç deneyimi

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş karşılaşmasında Rock'n Roar konseptiyle salonu bir rock sahnesi atmosferine dönüştürmeye hazırlanıyor. Fuaye alanından başlayacak aktivasyonlar, interaktif deneyim alanları ve taraftarların sosyal medya üzerinden önerdiği rock şarkılarıyla şekillenecek maç günü, tribün enerjisini üst seviyeye taşıyacak. Kulübün sevilen maskotu

Tiger da sahneye çıkarak taraftar coşkusuna eşlik edecek ve maç ruhunu sahadan tribünlere taşıyacak.

Eczacıbaşı Dynavit - Beşiktaş karşılaşması yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

