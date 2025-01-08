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Spor

Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Tent Obrenovac

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit yarın deplasmanda Sırp ekibi Tent Obrenovac ile karşı karşıya gelecek.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Tent Obrenovac
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile karşı karşıya gelecek.

Obrenovac kentindeki Spor ve Kültür Merkezi'nde oynanacak müsabaka (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı Wojciech Maroszek ve İtalyan Ilaria Vagni hakem ikilisi yönetecek.

Grupta oynadığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan Eczacıbaşı Dynavit, ilk sırada bulunuyor.

Sırbistan ekibi ise grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Tent Obrenovac
  • CEV Şampiyonlar Ligi

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