İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8202
  • EURO
    36,8261
  • ALTIN
    2967.36
  • BIST100
    10169.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi SSC Palmberg
Spor

Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi SSC Palmberg

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit yarın sahasında Alman ekibi SSC Palmberg'i konuk edecek.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi SSC Palmberg
ABONE OL

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, grubunda geride kalan 3 müsabakanın tamamını kazanırken, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Konuk ekibin ise geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan müsabakayı İstanbul temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • SSC Palmberg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.