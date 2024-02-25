İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit'ten deplasmanda rahat galibiyet
Spor

Eczacıbaşı Dynavit'ten deplasmanda rahat galibiyet

Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA25 Şubat 2024 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'ten deplasmanda rahat galibiyet
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Hande Korkut, Buket Yılmaz, Merve İzbilir)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Boskovic, Hande Baladın, Naz Akyol, Stefanovic, Yasemin Yıldırım (Simge Aköz, Voronkova, Tuna Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 22-25, 31-33

Süre: 85 dakika (23, 25, 37)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop
  • Sultanlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.