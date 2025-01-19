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Spor

Eczacıbaşı Dynavit'ten rahat galibiyet

Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 16:05 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit'ten rahat galibiyet
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 15. galibiyetini aldı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Cebeci

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Hande Baladın, Aybüke Özel, Nicoletti)

Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Şurgun, Almodovar, Simay Gazi)

Setler: 25-17, 25-17, 25-15

Süre: 70 dakika

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Bahçelievler Belediyespor
  • Sultanlar Lİgi

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