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Spor

Eczacıbaşı, Galatasaray karşısında avantajı aldı

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, Galatasaray karşısında avantajı aldı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı, 20 Nisan Pazar günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda saat 15.30'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze, Ceylan Arısan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz)

Setler: 14-25, 12-25, 14-25

Süre: 70 dakika (23, 24, 23)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Voleybol
  • Galatasaray Daikini

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