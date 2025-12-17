Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Bengisu Aygün, Stysıak (Simge Aköz, Rettke, Meliha Diken, Boden)
Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Grobelna, Sylla (Eylül Yatgın, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik, Bongaerts)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Süre: 85 dakika (30, 27, 28)