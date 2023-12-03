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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, evinde üç puanın sahibi oldu

Eczacıbaşı Dynavit, sahasında ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

3 Aralık 2023 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, evinde üç puanın sahibi oldu
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Czyrnianska, Beyza Arıcı, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın)

Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Karmen Aksoy, Aleyna Vence)

Setler: 23-25, 25-21, 25-23, 25-23

Süre: 124 dakika (29, 31, 35, 29)

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