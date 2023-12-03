Eczacıbaşı Dynavit, evinde üç puanın sahibi oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Czyrnianska, Beyza Arıcı, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Özel, Hande Baladın)
Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Drewniok (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Karmen Aksoy, Aleyna Vence)
Setler: 23-25, 25-21, 25-23, 25-23
Süre: 124 dakika (29, 31, 35, 29)