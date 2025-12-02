İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Eczacıbaşı ilk yenilgisini aldı

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, C Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

AA2 Aralık 2025 Salı 23:55
Eczacıbaşı ilk yenilgisini aldı
Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Olympiakos ise ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Melina Merkouri Rentis

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Maciej Twardowski (Polonya)

Olympiakos: Stevanovic, Di Iulio, Vanjak, Terzoglou, Kubura, Coneo (Sampati, Oikonomidou, Emmanouilidou, Fakopoulidou, Iliopoulou, Artakianou)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Maglio)

Setler: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16

Süre: 133 dakika (28, 23, 25, 34, 23)

