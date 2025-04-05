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Spor

Eczacıbaşı karar setinde finale yükseldi

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
Eczacıbaşı karar setinde finale yükseldi
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AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Salon: Halkapınar

Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack, Boskovic, Boden, Stevanovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Frantti)

Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 18-25, 15-10

Süre: 140 dakika (27, 33, 30, 25, 25)

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