Eczacıbaşı karar setinde finale yükseldi

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Yarı Finali'nde Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, Vakıfbank'ı 25-18, 25-27, 25-22, 18-25 ve 15-10 set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, finalde cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

Salon: Halkapınar

Hakemler: Erdal Akıncı, Arzu Uzatöz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack, Boskovic, Boden, Stevanovic (Simge Aköz, Hande Baladın, Gray, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Frantti)

Setler: 25-18, 25-27, 25-22, 18-25, 15-10

Süre: 140 dakika (27, 33, 30, 25, 25)