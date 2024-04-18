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Spor

Eczacıbaşı kazandı, seri son maça kaldı!

Sultanlar Ligi'nin final serisi dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

18 Nisan 2024 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Eczacıbaşı kazandı, seri son maça kaldı!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Serinin beşinci ve son maçı 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde saat 19.00'da yine aynı salonda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit 5-1'lik üstünlüğü yakaladı. 16-16'lık eşitliği yakalayan Fenerbahçe 19-17 öne geçmesine rağmen setin son bölümünde etkili olan Eczacıbaşı, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci setin de ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip 10-6 öne geçti. Moladan iyi dönen Fenerbahçe skoru 12-12'ye getirdi. İkinci setin ortasında sarı-lacivertli ekip, servislerde basit hatalarla sayılar kaybetti. Son bölümde hücumda etkili olan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Eczacıbaşı seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü set çekişmeyle başladı. 6-6'nın ardından Fenerbahçe 8-6 öne geçse de 3-0'lık seri ile rakibine cevap veren Eczacıbaşı molaya 9-8 önde girdi. Setin son bölümünde Boskovic'in smaçlarıyla hücumda etkili olan Eczacıbaşı, son seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takip etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz,

Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge, Ada Germen Korkmaz, Meliha Diken, Stysiak)

Setler: 25-21, 25-21, 25-21

Süre: 81 dakika (25, 26, 30 )

  • Sultanlar Ligi
  • Final Serisi
  • Eczacıbaşı Dynavit

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