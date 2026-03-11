Eczacıbaşı, KS Developres karşısında avantajı aldı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi KS Developres'ı 3-1 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)
KS Developres: Heyrman, Wenerska, Piasecka, Lemmens, Bannister, Jasper (Szczyglowska, Sieradzka, Chmielewska)
Setler: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23
Süre: 101 dakika (28, 19, 26, 28)