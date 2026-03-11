İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

Eczacıbaşı, KS Developres karşısında avantajı aldı

Eczacıbaşı Dynavit, EV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi KS Developres'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Eczacıbaşı, KS Developres karşısında avantajı aldı
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi KS Developres'ı 3-1 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)

KS Developres: Heyrman, Wenerska, Piasecka, Lemmens, Bannister, Jasper (Szczyglowska, Sieradzka, Chmielewska)

Setler: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23

Süre: 101 dakika (28, 19, 26, 28)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Zeren Group
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi

