Eczacıbaşı VitrA, dünya ikincisi oldu
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley ile karşılaştı.
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley'e setlerde 3-1 yenildi ve 2. oldu.
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