Spor

Eczacıbaşı yeni evinde kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit yeni salonunda Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti.

AA12 Ekim 2025 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Eczacıbaşı yeni evinde kazandı
Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi. Eczacıbaşı Dynavit'in Kartal'daki yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3 bin 640 kişi izledi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Staysiak, Ebrar Karakurt, Maglio, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Bengisu Aygün, Plummer Boden)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Sara Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Melisa Bükmen, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Centka, Lila Şengün, Czyrnianska)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 75 dakika (22, 24, 29)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Kuzeyboru
  • Sultanlar Ligi

