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Spor

Eczacıbaşı'dan Hande Baladın'a yeni sözleşme

Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Eczacıbaşı'dan Hande Baladın'a yeni sözleşme
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Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yenilendiği duyurdu. Milli voleybolcunun, Eczacıbaşı ile sözleşme uzatması sonrası mutlu olduklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sacit Basmacı, "Altyapımızdan yetiştirdiğimiz ve gelişimini hep birlikte gördüğümüz Hande'nin daha uzun yıllar boyunca kulübümüze ve Türk voleyboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmza sonrası düşüncelerini paylaşan Hande Baladın ise, "13 yıl önce büyük bir heyecanla kapısından içeri girdiğim ve altyapısından yetiştiğim kulübüm ile her sezon olduğu üzere büyük hedeflerle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Umuyorum ki hep beraber, koyduğumuz hedeflere ulaşır, en iyi sonuçları alırız. Hedeflerimiz doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

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