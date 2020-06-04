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Spor

Eczacıbaşı'nın 7 genci kiralık gidiyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni sezonda yedi genç oyuncusunu deneyim kazanmaları amacıyla başka takımlara kiralayacak.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 13:54
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Eczacıbaşı, genç voleybolcularının deneyim kazanmaları için kiralık olarak gönderme kararı aldı. Kulüp altyapısından yetişmiş olan 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı, 1999 doğumlu libero Sinem Bayazıt ve 1998 doğumlu pasör çaprazı Çağla Rızvanoğlu Sarıyer Belediyesi’nde, 1997 doğumlu orta oyuncu Ceren Nur Domaç ise Kuzeyboru’da kiralık olarak yeni sezonda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.

2000 doğumlu smaçör Melis Katipoğlu, 2002 doğumlu libero Tuna Aybüke Çetinay ve 2000 doğumlu libero Simay Kurt da yeni sezonda kiralanacak.

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