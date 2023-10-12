Faruk Eczacıbaşı ve Ferhat Akbaş, yeni sezonla ilgili düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"GENÇLER, UZUN VADEDE BU TAKIMI İLERİYE TAŞIYACAKLAR"

Yeni sezonda transfer edilen oyuncuların hepsini özenle seçtiklerini belirten Faruk Eczacıbaşı, "Özellikle genç oyuncularımızı kadromuza katarken çok titiz davrandık. Bu takımı, uzun vadede ileriye gençler taşıyacaktır. Bundan dolayı da transferlerimizde her zaman genç oyunculara ağırlık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligdeki rekabet ile ilgili düşüncelerini aktaran Faruk Eczacıbaşı, "Çekişmeli bir sezon olacak. Türkiye'de dünyanın en güzel voleybol maçlarını izleme fırsatına sahibiz. Bu ligde, rakiplerin arasından sıyrılıp en tepeye çıkmak büyük bir marifet. Takımımızı şampiyon yapmak ve en tepeye çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki şansıyla ilgili konuşan Faruk Eczacıbaşı, "Spor alanında kazanılabilecek en büyük başarı, olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktır. Ben de milli takımımızın bu başarıyı hak ettiğini düşünüyorum. Çetin bir mücadele olacak ama ben yapabileceklerimizden çok umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KADRO KURDUK"



Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş ise yeni sezondan dolayı çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Çok güçlü bir kadro kurduk. Kadro yapılanmamızı, eksiklerimizi tamamlayacak şekilde yaptık. Finalleri hedefliyoruz ve yeni kupalar kazanmak istiyoruz. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olur. Bu sezonun sonu önemli. Sezon başına çok fazla dikkat etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZE ÇOK KATKI SAĞLAYACAKLAR"

Yeni transferlerden çok umutlu olduğunu söyleyen Akbaş, "Yeni transferler, bize çok katkı sağlayacak. Eksik ve zorlandığımız pozisyonlara transferler yaptık. Forma rekabetini yüksek seviyeye çekmeyi de amaçladık. Farklı ülkelerden deneyimli isimler aramıza katıldı. Bunun faydasını göreceğiz. Seçimleri yaparken de antrenmandaki ve sahadaki performanslara bakacağız. Bunun için daha süremiz var. Oyuncularımızın da bu konuda sorumluluk alacağına inancım tam." şeklinde görüş belirtti.

Takımın tam olarak ne zaman hazır olacağını tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Ferhat Akbaş, "Bizim için en ideal hedef, Dünya Kulüpler Şampiyonası olacaktır. Çok önemli bir turnuva ve oraya hazır gitmek istiyoruz. Ondan sonra da ligin sonunda ve Şampiyonlar Ligi'nde hazır olmak istiyoruz. İlk amacımız elbette Dünya Kulüpler Şampiyonası'na formda halimizle gitmek." diye konuştu.

Milli takımın inanılmaz bir performans ortaya koyduğunu belirten Akbaş, "Bu oyun kalitesinin de üzerine koyacaklarına eminim. Bizim için çok şanslı bir sezon çünkü olimpiyatlar da hemen önümüzde. Türkiye, bence altın madalyanın en büyük adayı. Umarım milli takımımız, ülkemize altın madalyayla döner." ifadelerini kullandı.