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Spor

Eda Erdem: Asla mücadeleyi bırakmadık

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Eda Erdem: Asla mücadeleyi bırakmadık
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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, 3-1 kaybedilen İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem maçla ilgili "Üzücü yani, çok üzgünüm. Brezilya'yı tebrik etmemiz lazım, karar anlarında soğukkanlı kalabildiler. Uzun bir yaz oldu bizim için, bir madalya ile kapatmamız gerekiyordu ama olmadı. Takımımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum. O kadar şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık.' dedi.

Sözlerine devam eden Eda Erdem, 'Bu takımın önü çok açık. Takımda herkes kazanmayı çok istiyor ama sahada sakatlıklarımız, beraber idman yapmayışımız... Belki 'Hep aynı şeyi söylüyor' diyecekler ama takım olarak çalışmıyorsanız, maçta aynı şeyleri yapmanız çok zor. Spor böyle bir şey. Yine de tekrar söylüyorum, bence çok güzel direndik. Ciddi sakatlıklarımız oldu, tek pasörle oynadık, Elif elinden geleni yapmaya çalıştı. Burada olmak çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

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