Eda Erdem: Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık

Cumhuriyetin 100. yılında elde ettikleri şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık" dedi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü. Şampiyonanın düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den kalkıp, İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, 'su tagı'yla karşılandı. Ay-yıldızlı ekip için de havalimanı çıkışında coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Törene; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcuların aileleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu yaz çok iyi bir sezon geçiriyor Filenin Sultanları. İkinci şampiyonluğumuz ile karşınızdayız. Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok mutluyuz. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi bir ekibe sahibiz. Bunu da sahaya yansıttığımız zaman neler olabileceğini göstermiş olduk. Sırbistan'la yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Sonunda 3-2 kazanmayı bildik. Ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek, dev ekranlarda insanların bizleri desteklediğini görmek inanılmaz güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz herkese" diye konuştu.

Sıradaki hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Eda, "Sonrasında önümüzdeki sene Milletler Ligi ve olimpiyatlarda mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.