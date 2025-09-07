İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eda Erdem: Benim için gurur

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi7 Eylül 2025 Pazar 19:11 - Güncelleme:
Eda Erdem: Benim için gurur
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"İÇİM BURUK DEĞİL"

Deneyimli kaptan, "İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık" dedi.

"HERKESİN ELİNE, EMEĞİNE SAĞLIK"

Eda Erdem, sözlerini "Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık" diyerek sürdürdü.

"38 YAŞINDA BUNU YAŞAMAK GURUR VERİCİ"

Tecrübeli kaptan, kişisel performansına da değindi:

"Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası'nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız."

  • Eda Erdem
  • Voleybol Takımı
  • FIVB Dünya Şampiyonası

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.