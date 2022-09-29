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Spor

Eda Erdem: Bizi zor bir karşılaşma bekliyor

Hırvatistan'ı 3-0 yenerek Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya adını yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Eda Erdem Dündar ve Derya Cebecioğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2022 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
Eda Erdem: Bizi zor bir karşılaşma bekliyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Hırvatistan karşısında aldığı galibiyetin ardından Derya Cebecioğlu ve Eda Erdem Dündar, görüşlerini aktardı.

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, "Polonya maçı çok zorlu geçecek. Zaten ev sahibi, tribünler dolu olacak, çok iyi voleybol oynuyorlar. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Sahada en iyisini verip kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Derya Cebecioğlu ise, "Biz Türkler olarak dolu tribünlerle oynamayı seviyoruz. Tribünlerin dolu olması güzel olacak. Son maçımız ev sahibi Polonya ile olması bizi çok daha motive ediyor. Onları kendi evlerinde yenmek istiyoruz." dedi.

Türk voleybol severlere de seslenen Cebecioğlu, "Bizi desteklemeye devam edin, çok güzel işler başaracağımız inanıyoruz. Turnuva çok uzun, bazı kötü maçlarımız olabilir ama biz her zaman yerimizden kalmasını biliriz ve bir sonraki maça daha iyi çıkmasını biliriz. Bizi desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

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