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Spor

Eda Erdem Dündar: Bütün yaz bunun için uğraştık

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, 2024 Paris Olimpiyatları için karşılşatıkları Japonya'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2023 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Eda Erdem Dündar: Bütün yaz bunun için uğraştık
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Paris Olimpiyatları'nda gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

"JAPONYA ÇOK İYİYDİ"

"Çok zor maç oldu. Turnuvanın en istikrarlı takımı Japonya'ydı zaten. Çok iyilerdi gerçekten, özellikle ilk sette."

"ASIL HEDEFİMİZ BUYDU"

"İkinci seti kazanmamız momentumu değiştirdi. Diğer setlerde oyun denk gitti ama ağırlığımızı koyduk. Çok yorulduk ama değdi. Bu yazın en büyük anlamı Paris Olimpiyatları'na bilet almaktı."

"JAPONLAR ÇOK SAYGILIYDI"

"Japon taraftarlar çok keyifliydi ve çok saygılıydı. Hayatın her anında çok saygılı insanlar zaten ama Japon seyircilerin desteği bir yere kadar onları götürdü."

"BİZ BUNU HAK ETTİK"

"Bayrakların İstanbul Boğazı'na asılması bizi çok duygulandırdı. Görüntüler çok hoş ama biz bunu hak etik gerçekten. Kimse bize bunu hediye etmedi. Bütün yaz bunun için uğraştık."

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