Eda Erdem Dündar: Umarım Avrupa Şampiyonası bizim için güzel geçer

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için, "İnanıyorum ki yıllardır ucundan kaçırdığımız, hasret kaldığımız altın madalyaya çok daha yakınız. Takım olarak o inancımız, motivasyonumuz var" dedi.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Şampiyona öncesi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, ilk olarak FIVB Milletler Ligi'nde alınan şampiyonlukla ilgili, "Çok önemli bir başarı. Yıllardır beklediğimiz, hasret kaldığımız bir madalyaydı. Saha içerisinde çok güzel bir takım oyunu vardı, çok güzel bir aile ortamı vardı. Sonucunda da altın madalyaya ulaştık. Çok mutluyuz, hepimiz için çok güzel bir hatıra oldu" diye konuştu.

"Santarelli, 'biz oraya şampiyon olmak için gidiyoruz' dedi"

Takımın Milletler Ligi finalleri öncesi uzun yolculuklar yaptığı hatırlatılırken, Kaptan Eda o süreci şu sözlerle aktardı:

"Konu milli takım olduğu zaman çok fazla yorgunluk kısmına, negatife odaklanmıyoruz. Oynadığımız turnuva çok zorlu bir turnuva, 3 ayaktan oluşuyor ama 21 gün Asya etabımız vardı. 1 hafta Hong Kong'ta kamp yapıp, Tayland'a geçtik. Orada kalmak bize yardımcı oldu. Hem kendi oyunumuzu geliştirmek anlamında hem konsantrasyonu sağlamak anlamında, sonrasında da ABD'de finaller vardı. Zaten finallere gitmeden önce Dani (Daniele Santarelli) bizlere şunu söyledi: 'Kızlar biz oraya final oynamak için gitmiyoruz. Biz oraya şampiyon olmak için gidiyoruz. Lütfen bunu kafanıza sokun ve biz şampiyon olacağız' dedi. O günden sonra bize her gün bunu tekrar etti. İtalya maçıyla beraber iyi oyunumuzu devam ettirip ABD maçıyla da yukarıya çıkardığımızda o öz güven ve inanç bizlere geldi. Finalde de çok önemli bir rakibi; Çin'i geçip altını aldık. Şimdi tabii ki de beklentiler çok yüksek. Sonuçta çok iyi bir performans gösterdik. Avrupa Şampiyonası için de insanlar aynı şeyi bekleyecektir. Onun için mücadele edeceğiz."

"Biz iyi oynadığımız zaman çok güçlü bir rakibiz"

Turnuvada gösterdikleri performansın rakipler için sürpriz olduğunu belirten Eda Erdem Dünar, "Her maç yeni bir macera, her maç takımlar farklı performans gösterebilir. Tabii ki beraber gruplarda oynamak birbirini tanımak anlamında avantaj sağlayabiliyor. Açıkçası biz kendi oyunumuza konsantreydik. Biz iyi oynadığımız zaman çok güçlü bir rakibiz. VNL'deki performansımız onlar için sürpriz oldu, çünkü biz biraz kapalı kutu gibi bir takımız ama final etabında çok iyi performans gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Hasret kaldığımız altın madalyaya çok daha yakınız"

Avrupa Şampiyonası için görüşlerini de aktaran millilerin kaptanı, "Dünya birincisi olmak ve bu unvanla gitmek çok değerli ama bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Kısa süreli başarı, başarı sayılmamalı. Tabii ki de bu bilinçle gideceğiz. Bizden beklentilerin de farkındayız. Türk halkının, antrenörlerin ve bizlerin de çok beklentisi var. Avrupa Şampiyonası umarım güzel geçer. Sakatlıksız, güzel anılar biriktirdiğimiz, keyifli maçlar oynadığımız, her maç üzerine koyarak gittiğimiz şampiyona olmasını diliyorum. İnanıyorum ki yıllardır ucundan kaçırdığımız, hasret kaldığımız altın madalyaya çok daha yakınız. Takım olarak o inancımız, motivasyonumuz var. Umarım Avrupa Şampiyonası bizim için güzel geçer" diyerek sözlerini noktaladı.