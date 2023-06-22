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Spor

Eda Erdem Dündar'dan Arda Güler'e mesaj

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, genç yıldız Arda Güler için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

22 Haziran 2023 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
Eda Erdem Dündar'dan Arda Güler'e mesaj
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Eda Erdem, "Bir taraftar olarak süreçten bihaber, Hong Kong'da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde... Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez... Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu. Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler... Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe'yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile. Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda' ifadeleri kullandı.

18 yaşındaki Arda Güler'in sözleşmesinde 17.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunurken, yıldız futbolcunun adı birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.

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