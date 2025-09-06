Eda Erdem: Finali yürekten hak ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ BU FİNALİ YÜREKTEN HAK ETTİK"

Eda Erdem, yaptığı açıklamada" "Tüm takımlara ve dünyaya, iyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi ve ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik. Biz bu finale kalmayı yürekten hak ettik." dedi.

"BU KIZLAR BİR HARİKA"

Açıklamalarına devam eden kaptan, "Buraya şampiyon olmaya inanarak geldik. Adım adım geldik. Altıncı bölümü bitirdik ve finaldeyiz. Çok mutluyum, çok büyük emek var. Bütün yaz kızlar çalıştı. 22-18 gerideyken bile bu maçı alacağımı söyledim. Her şey inanmakla başlıyor. Biz çok inançlıyız. Yine tarih yazan ekibin parçasıyım. Bu kızlar bir harika." ifadelerini kullandı.