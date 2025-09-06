İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eda Erdem: Finali yürekten hak ettik

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından kaptan Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
Eda Erdem: Finali yürekten hak ettik
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi

Filenin Sultanları'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ BU FİNALİ YÜREKTEN HAK ETTİK"

Eda Erdem, yaptığı açıklamada" "Tüm takımlara ve dünyaya, iyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi ve ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik. Biz bu finale kalmayı yürekten hak ettik." dedi.

"BU KIZLAR BİR HARİKA"

Açıklamalarına devam eden kaptan, "Buraya şampiyon olmaya inanarak geldik. Adım adım geldik. Altıncı bölümü bitirdik ve finaldeyiz. Çok mutluyum, çok büyük emek var. Bütün yaz kızlar çalıştı. 22-18 gerideyken bile bu maçı alacağımı söyledim. Her şey inanmakla başlıyor. Biz çok inançlıyız. Yine tarih yazan ekibin parçasıyım. Bu kızlar bir harika." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.