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Spor

Eda Erdem: Hedeflediğimiz şekilde bitirdik

A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Bulgaristan'ı 3-0'lık skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2023 Pazar 08:59 - Güncelleme:
Eda Erdem: Hedeflediğimiz şekilde bitirdik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, olimpiyat elemelerinde 3-0 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

Eda Erdem Dündar, "Bugün güzel bir maç oldu. Saha içerisinde eğlenen bir takım vardı. Bulgaristan genç bir takımla oynamasına rağmen hücumda çok akıllı oynadılar, savunmada bizi zorladılar. Net skorla kazandık. Çok yorulmadığımız, hemen bitirdiğimiz bir maç oldu. Hedeflediğimiz şekilde bitirdik." dedi.

"Olimpiyatlar, benim için çok fazla şey ifade ediyor." sözlerini kullanan deneyimli isim, "En büyük hedeflerimden biri Olimpiyatlar. Rüya gibi bir yaz geçiyoruz. Bileti alıp Paris için hazırlıklarımızı yapmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Eda Erdem Dündar, son olarak 17 maç üst üste kazanılmasını değerlendirdi ve, "İyi gidiyoruz, umarım bu yenilmezlik serisini devam ettiririz." diye konuştu.

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