Eda Erdem: İnanılmaz bir hikaye yazdık

Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinin ardından Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu. Erdem, "İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum" dedi.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluğun ardından Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

İşte Eda Erdem'in açıklamaları:

"İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum! Bizi inanılmaz destekliyor halkımız, her yerden bize sevgi, destek geliyor. Bu inanılmaz!"