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Spor

Eda Erdem tarih yazmaya devam ediyor!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kazanılan zaferin ardından bir eksik parçasını daha tamamlayan Eda Erdem, kadın voleybolunda iz bırakmaya devam ediyor.

6 Eylül 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Eda Erdem tarih yazmaya devam ediyor!
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A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar elde eden 36 yaşındaki yıldız Eda Erdem, Avrupa Voleybol Şampiyonası tarihinde üst üste 4 kez (2015, 2017, 2019 ve 2021) 'En İyi Orta Oyuncu' olarak Rüya Takım'a seçilen ilk voleybolcu oldu.

Eda, 2021 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesinde yer alarak bir kez daha gurur kaynağımız oldu.

Eda Erdem, kariyerinde 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Kupası, 3 Kupa Volley, 4 Şampiyonlar Kupası kazandı. Sayısız kupayı kaldıran kaptan, Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu.

Birçok genç, Eda Erdem'i rol model olarak alarak voleybola adım attı.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Filenin Sultanları, sosyal medya ölçümlemesinde de en çok konuşulanlar arasında oldu. Sultanlar, sosyal medyada 1 milyonun üzerinde konuşuldu. Şampiyona boyunca milliler ile ilgili dijital platformlarda yaklaşık 1 milyon 500 bin özgün içerik üretildi.

Finalde 41 sayıyla şampiyonanın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Melissa Vargas, sosyal medyanın da yıldızı oldu.

Vargas, şampiyona boyunca 307 bin özgün içerikle CEV 2023'ün en çok konuşulan ismi oldu. Eda Erdem de en çok paylaşım yapılan isimlerden.

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