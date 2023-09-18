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Spor

Eda Erdem: Umarım 3-0'lık net bir skorla galip geliriz

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Salı günü karşılaşacakları Peru maçını değerlendirdi.

18 Eylül 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Eda Erdem: Umarım 3-0'lık net bir skorla galip geliriz
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A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacakları Peru maçına ilişkin, "Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0'lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem, Peru karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

İlk iki maçlarında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 yendiklerini anımsatan Eda Erdem Dündar, "Güzel devam ediyoruz. Takım olarak keyifler yerinde. Olimpiyat hayalimizin peşinde kalan maçlarımıza hazırlanıyoruz. Yarın da üçüncü maçımızda Peru ile karşılaşacağız. Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0'lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz." değerlendirmesini yaptı.

  • Eda Erdem Dündar
  • Milli voleybolcu
  • Peru maçı değerlendirmesi

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